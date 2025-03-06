Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身短裤

¥599

力克难关，与精英跑者一决高下。穿上 Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身短裤，奋力冲向终点线。该紧身短裤专为竞速跑设计，采用内置衬裤，提供出色支撑力，另有革新技术加持，助力成就个人佳绩。

  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： FN3370-011

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。