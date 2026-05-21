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Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心
¥599
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心专为比赛而设计，采用导湿速干技术，帮助你保持干爽舒适。顺滑面料采用打孔设计，在你冲刺时营造出色透气性。
- 显示颜色： 山峰白
- 款式： IH6940-121
Nike AeroSwift
¥599
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心专为比赛而设计，采用导湿速干技术，帮助你保持干爽舒适。顺滑面料采用打孔设计，在你冲刺时营造出色透气性。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 后摆加长设计，提升包覆效果
- 衣领和袖窿采用镶边设计，打造修身效果
产品细节
- 特制图案
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 山峰白
- 款式： IH6940-121
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。