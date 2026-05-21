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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心 - 山峰白

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心

¥599
山峰白
微绿/青石蓝

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心专为比赛而设计，采用导湿速干技术，帮助你保持干爽舒适。顺滑面料采用打孔设计，在你冲刺时营造出色透气性。


  • 显示颜色： 山峰白
  • 款式： IH6940-121

Nike AeroSwift

¥599

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心专为比赛而设计，采用导湿速干技术，帮助你保持干爽舒适。顺滑面料采用打孔设计，在你冲刺时营造出色透气性。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 后摆加长设计，提升包覆效果
  • 衣领和袖窿采用镶边设计，打造修身效果

产品细节

  • 特制图案
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 山峰白
  • 款式： IH6940-121

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