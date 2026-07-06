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Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 耐克女子夜跑系列女子速干短款跑步背心
21% 折让
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 耐克女子夜跑系列女子速干短款跑步背心采用梭织面料和新颖图案设计，让你随时为比赛做好准备。采用导湿速干技术，轻盈透气，助你在比赛中保持清爽。677 配色为耐克女子夜跑系列。
- 显示颜色： 队红/黑/黑
- 款式： IF3650-677
Nike AeroSwift
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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 耐克女子夜跑系列女子速干短款跑步背心采用梭织面料和新颖图案设计，让你随时为比赛做好准备。采用导湿速干技术，轻盈透气，助你在比赛中保持清爽。677 配色为耐克女子夜跑系列。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 侧面开衩设计，搭配正面和背面关键位置打孔设计，提升易出汗区域的透气性
- 包边领口和袖窿，带来顺滑舒适感受和无拘无束的运动体验
产品细节
- 后身饰有“TOO FAST TO FOLLOW”图案
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 队红/黑/黑
- 款式： IF3650-677
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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