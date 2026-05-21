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Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 耐克女子夜跑系列女子速干跑步短裤（含衬裤）
11% 折让
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 耐克女子夜跑系列女子速干跑步短裤（含衬裤）助你在冲向终点线的同时，保持干爽舒适。短裤既导湿速干，又可存放随身小物。改良裤脚开衩设计，提升包覆效果，同时不影响自在迈步。677 配色为耐克女子夜跑系列。
- 显示颜色： 队红/黑
- 款式： IF3652-677
Nike AeroSwift
11% 折让
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 耐克女子夜跑系列女子速干跑步短裤（含衬裤）助你在冲向终点线的同时，保持干爽舒适。短裤既导湿速干，又可存放随身小物。改良裤脚开衩设计，提升包覆效果，同时不影响自在迈步。677 配色为耐克女子夜跑系列。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 柔软内置衬裤，塑就出色包覆
- 后身拉链口袋可收纳基本物品，内置口袋便于存放小物件
- 轻盈梭织面料结合两侧打孔细节设计，提升关键区域的透气性
- 改良裤衩开衩设计，提升包覆效果
产品细节
- 局部网眼弹性腰部搭配抽绳
- 面料：100% 聚酯纤维。腰头部分：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。里裤：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 队红/黑
- 款式： IF3652-677
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。