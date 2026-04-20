Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 耐克女子夜跑系列女子速干跑步短裤（含衬裤）助你在冲向终点线的同时，保持干爽舒适。短裤既导湿速干，又可存放随身小物。改良裤脚开衩设计，提升包覆效果，同时不影响自在迈步。677 配色为耐克女子夜跑系列。

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