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AeroSwift 系列采用革新技术，专为实现迅疾表现而打造，是 Nike 竞速装备的经典力作。 Nike AeroSwift Elite Entry Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心采用导湿速干的精制针织面料，轻盈透气，助你保持清爽，从起点一路冲向终点。

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