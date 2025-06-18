Nike AeroSwift Elite Entry
Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心
¥599
售罄：此配色当前无货
AeroSwift 系列采用革新技术，专为实现迅疾表现而打造，是 Nike 竞速装备的经典力作。 Nike AeroSwift Elite Entry Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心采用导湿速干的精制针织面料，轻盈透气，助你保持清爽，从起点一路冲向终点。
- 显示颜色： 浅柠檬黄/浅深红/黑/黑
- 款式： HJ3381-736
Nike AeroSwift Elite Entry
¥599
AeroSwift 系列采用革新技术，专为实现迅疾表现而打造，是 Nike 竞速装备的经典力作。 Nike AeroSwift Elite Entry Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心采用导湿速干的精制针织面料，轻盈透气，助你保持清爽，从起点一路冲向终点。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
- 精制针织网眼布面料，轻盈透气
- 耐克勾标志采用非反光饰面，避免干扰比赛期间的闪光摄影
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅柠檬黄/浅深红/黑/黑
- 款式： HJ3381-736
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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