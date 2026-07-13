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Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT ADV 基莉·霍奇金森女子速干短款跑步背心
¥449
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV 基莉·霍奇金森女子速干短款跑步背心采用紧身版型，专为竞速而生，助你保持干爽，一路冲向终点。采用革新导湿速干技术，背面两侧配有插袋，便于随身携带能量补充品。弹性罗纹面料搭配顺滑里料和弹性下摆，让你畅享舒适贴合感受。配色 437 为田径女子运动员基莉·霍奇金森 (Keely Hodgkinson)同款。
- 显示颜色： 梦幻绿/黑/白色
- 款式： IM7562-336
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
¥449
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV 基莉·霍奇金森女子速干短款跑步背心采用紧身版型，专为竞速而生，助你保持干爽，一路冲向终点。采用革新导湿速干技术，背面两侧配有插袋，便于随身携带能量补充品。弹性罗纹面料搭配顺滑里料和弹性下摆，让你畅享舒适贴合感受。配色 437 为田径女子运动员基莉·霍奇金森 (Keely Hodgkinson)同款。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 后身两侧设有插袋，可存放能量胶
产品细节
- 非反光耐克勾标志
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 梦幻绿/黑/白色
- 款式： IM7562-336
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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