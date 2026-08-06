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Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV 基莉·霍奇金森女子速干短款跑步背心（带口袋） - 梦幻绿/黑/白色

Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"

Dri-FIT ADV 基莉·霍奇金森女子速干短款跑步背心（带口袋）

¥449

Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV 基莉·霍奇金森女子速干短款跑步背心（带口袋）采用紧身版型，专为竞速而生，助你保持干爽，一路冲向终点。采用革新的导湿速干技术，背面两侧配有插袋，便于随身携带能量补充品。弹性罗纹面料搭配顺滑里料和弹性下摆，让你畅享舒适贴合感受。配色 437 为田径女子运动员基莉·霍奇金森 (Keely Hodgkinson)同款。


  • 显示颜色： 梦幻绿/黑/白色
  • 款式： IM7562-336

Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"

¥449

Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV 基莉·霍奇金森女子速干短款跑步背心（带口袋）采用紧身版型，专为竞速而生，助你保持干爽，一路冲向终点。采用革新的导湿速干技术，背面两侧配有插袋，便于随身携带能量补充品。弹性罗纹面料搭配顺滑里料和弹性下摆，让你畅享舒适贴合感受。配色 437 为田径女子运动员基莉·霍奇金森 (Keely Hodgkinson)同款。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 后身两侧设有插袋，可存放能量胶

产品细节

  • 非反光耐克勾标志
  • 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 梦幻绿/黑/白色
  • 款式： IM7562-336

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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