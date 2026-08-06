Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV 基莉·霍奇金森女子速干短款跑步背心（带口袋）采用紧身版型，专为竞速而生，助你保持干爽，一路冲向终点。采用革新的导湿速干技术，背面两侧配有插袋，便于随身携带能量补充品。弹性罗纹面料搭配顺滑里料和弹性下摆，让你畅享舒适贴合感受。配色 437 为田径女子运动员基莉·霍奇金森 (Keely Hodgkinson)同款。

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