Nike AeroSwift NN
Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心
¥519¥59913% 折让
售罄：此配色当前无货
Nike AeroSwift NN Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心采用修身版型，助你随时迎战，在跑步时发挥上佳表现。 导湿速干面料结合匠心排布的透气设计，在跑步升温之际帮助身体保持舒爽。 印花图案尽显 NN 跑步队的运动风范。
- 显示颜色： 队橙/白色/黑
- 款式： HF6617-891
Nike AeroSwift NN
¥519¥59913% 折让
Nike AeroSwift NN Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心采用修身版型，助你随时迎战，在跑步时发挥上佳表现。 导湿速干面料结合匠心排布的透气设计，在跑步升温之际帮助身体保持舒爽。 印花图案尽显 NN 跑步队的运动风范。
革新设计，迅疾表现
AeroSwift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。 采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。 修身版型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。
奋力拼搏
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。 该款背心依据跑者的反馈数据匠心设计。 顺滑轻盈面料搭配关键部位透气设计，助你保持舒爽。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 队橙/白色/黑
- 款式： HF6617-891
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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