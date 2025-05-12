 

Nike AeroSwift NN

Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心

¥519¥59913% 折让
售罄：此配色当前无货

Nike AeroSwift NN Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心采用修身版型，助你随时迎战，在跑步时发挥上佳表现。 导湿速干面料结合匠心排布的透气设计，在跑步升温之际帮助身体保持舒爽。 印花图案尽显 NN 跑步队的运动风范。


  • 显示颜色： 队橙/白色/黑
  • 款式： HF6617-891

Nike AeroSwift NN

¥519¥59913% 折让

Nike AeroSwift NN Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心采用修身版型，助你随时迎战，在跑步时发挥上佳表现。 导湿速干面料结合匠心排布的透气设计，在跑步升温之际帮助身体保持舒爽。 印花图案尽显 NN 跑步队的运动风范。

革新设计，迅疾表现

AeroSwift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。 采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。 修身版型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。

奋力拼搏

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。 该款背心依据跑者的反馈数据匠心设计。 顺滑轻盈面料搭配关键部位透气设计，助你保持舒爽。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 队橙/白色/黑
  • 款式： HF6617-891

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