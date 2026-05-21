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Nike AF1 Shadow 女子空军一号运动鞋 - 帆白/浅柠檬黄绿/珍珠白/浅银

Nike AF1 Shadow

女子空军一号运动鞋

10% 折让

Nike AF1 Shadow 女子空军一号运动鞋采用分层覆面设计，趣味加倍。醒目趣味设计，巧搭舒适泡棉中底。


  • 显示颜色： 帆白/浅柠檬黄绿/珍珠白/浅银
  • 款式： DR7883-101

Nike AF1 Shadow

10% 折让

Nike AF1 Shadow 女子空军一号运动鞋采用分层覆面设计，趣味加倍。醒目趣味设计，巧搭舒适泡棉中底。

其他细节

  • 该鞋款承袭元年款 AF1 的经典造型，略显夸张的中底设计辨识度高且不失比例设计感
  • 泡棉中底结合外底凹槽设计，缔造出色轻盈、灵活、舒适感
  • 鞋眼、挡泥片、后饰片和耐克勾标志皆为双重设计，打造多层次造型

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/浅柠檬黄绿/珍珠白/浅银
  • 款式： DR7883-101

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