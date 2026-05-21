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Nike AF1 Shadow
女子空军一号运动鞋
10% 折让
Nike AF1 Shadow 女子空军一号运动鞋采用分层覆面设计，趣味加倍。醒目趣味设计，巧搭舒适泡棉中底。
- 显示颜色： 帆白/浅柠檬黄绿/珍珠白/浅银
- 款式： DR7883-101
Nike AF1 Shadow
10% 折让
Nike AF1 Shadow 女子空军一号运动鞋采用分层覆面设计，趣味加倍。醒目趣味设计，巧搭舒适泡棉中底。
其他细节
- 该鞋款承袭元年款 AF1 的经典造型，略显夸张的中底设计辨识度高且不失比例设计感
- 泡棉中底结合外底凹槽设计，缔造出色轻盈、灵活、舒适感
- 鞋眼、挡泥片、后饰片和耐克勾标志皆为双重设计，打造多层次造型
产品细节
- 显示颜色： 帆白/浅柠檬黄绿/珍珠白/浅银
- 款式： DR7883-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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