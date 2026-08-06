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Nike AF1 Shadow SE 女子运动鞋 - 山峰白/队橙/心灵蓝/山峰白

Nike AF1 Shadow SE

女子运动鞋

¥899
山峰白/队橙/心灵蓝/山峰白
苍野灰/水洗珊瑚红/白色/上升花粉黄

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Nike AF1 Shadow SE 女子运动鞋为经典篮球鞋款设计增添趣味，凸显俏皮风格。此鞋款采用分层覆面设计、双重品牌标志与加厚中底，凸显 AF1 经典传承，同时趣味升级。


  • 显示颜色： 山峰白/队橙/心灵蓝/山峰白
  • 款式： CQ9503-100

Nike AF1 Shadow SE

¥899

双重 AF1，双重乐趣

Nike AF1 Shadow SE 女子运动鞋为经典篮球鞋款设计增添趣味，凸显俏皮风格。此鞋款采用分层覆面设计、双重品牌标志与加厚中底，凸显 AF1 经典传承，同时趣味升级。

其他细节

  • 鞋眼、挡泥片，后跟贴片和 Swoosh 标志均为双重设计，彰显分层美感，纹理饱满，韵味十足
  • 优质皮革、合成材质与织物组合鞋面，提升造型格调
  • 略微加厚中底融入现代元素，同时承袭元年款 AF1 的经典外观
  • 泡棉中底搭配凹槽外底，确保鞋款轻盈灵活、舒适非凡

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/队橙/心灵蓝/山峰白
  • 款式： CQ9503-100

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