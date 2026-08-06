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Nike AF1 Shadow SE
女子运动鞋
¥899
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此配色当前无货
Nike AF1 Shadow SE 女子运动鞋为经典篮球鞋款设计增添趣味，凸显俏皮风格。此鞋款采用分层覆面设计、双重品牌标志与加厚中底，凸显 AF1 经典传承，同时趣味升级。
- 显示颜色： 山峰白/队橙/心灵蓝/山峰白
- 款式： CQ9503-100
Nike AF1 Shadow SE
¥899
双重 AF1，双重乐趣
Nike AF1 Shadow SE 女子运动鞋为经典篮球鞋款设计增添趣味，凸显俏皮风格。此鞋款采用分层覆面设计、双重品牌标志与加厚中底，凸显 AF1 经典传承，同时趣味升级。
其他细节
- 鞋眼、挡泥片，后跟贴片和 Swoosh 标志均为双重设计，彰显分层美感，纹理饱满，韵味十足
- 优质皮革、合成材质与织物组合鞋面，提升造型格调
- 略微加厚中底融入现代元素，同时承袭元年款 AF1 的经典外观
- 泡棉中底搭配凹槽外底，确保鞋款轻盈灵活、舒适非凡
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/队橙/心灵蓝/山峰白
- 款式： CQ9503-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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