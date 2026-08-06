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Nike AF1 Shell 女子运动鞋 - 微黄绿/微黄绿/沙漠黄

Nike AF1 Shell

女子运动鞋

¥1,199
微黄绿/微黄绿/沙漠黄
黑/黑/暗灰

售罄：

此配色当前无货

Nike AF1 Shell 女子运动鞋设计灵感源于当季的外套，在天气骤变时帮助保持干爽。


  • 显示颜色： 微黄绿/微黄绿/沙漠黄
  • 款式： BQ6096-700

Nike AF1 Shell

¥1,199

匠心设计，保护双足

Nike AF1 Shell 女子运动鞋设计灵感源于当季的外套，在天气骤变时帮助保持干爽。

干爽舒适

织物鞋面结合匠心设计，帮助应对不良天气因素，同时采用柔软的Sherpa 面料鞋垫，带来温暖感受。

灵活风范

后跟结合栓扣设计，功能性出众，自如系紧鞋带，借鉴自通常用于冬季外套的栓扣。

品牌标志细节

结合 Swoosh 标志、抽绳装饰后跟和鞋舌拉环，塑就出众外观。

产品细节

  • 橡胶鞋底，增强抓地力
  • 显示颜色： 微黄绿/微黄绿/沙漠黄
  • 款式： BQ6096-700

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