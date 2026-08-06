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Nike AF1 Shell
女子运动鞋
¥1,199
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此配色当前无货
Nike AF1 Shell 女子运动鞋设计灵感源于当季的外套，在天气骤变时帮助保持干爽。
- 显示颜色： 微黄绿/微黄绿/沙漠黄
- 款式： BQ6096-700
Nike AF1 Shell
¥1,199
匠心设计，保护双足
Nike AF1 Shell 女子运动鞋设计灵感源于当季的外套，在天气骤变时帮助保持干爽。
干爽舒适
织物鞋面结合匠心设计，帮助应对不良天气因素，同时采用柔软的Sherpa 面料鞋垫，带来温暖感受。
灵活风范
后跟结合栓扣设计，功能性出众，自如系紧鞋带，借鉴自通常用于冬季外套的栓扣。
品牌标志细节
结合 Swoosh 标志、抽绳装饰后跟和鞋舌拉环，塑就出众外观。
产品细节
- 橡胶鞋底，增强抓地力
- 显示颜色： 微黄绿/微黄绿/沙漠黄
- 款式： BQ6096-700
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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