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Nike AF1-Type 1
男子运动鞋
¥999
售罄：
此配色当前无货
Nike AF1-Type 1 男子运动鞋将独特的 DIY 美学和经典运动鞋设计巧妙融合。后跟周围饰有扣合系统，旨在向元年款高帮 Air Force 1 致敬；鞋头橡胶覆面，打造富有 AF1 风范的全新迈步体验。
- 显示颜色： 帆白/淡象牙白/土褐
- 款式： CJ1281-100
Nike AF1-Type 1
¥999
经典风范，别致元素
Nike AF1-Type 1 男子运动鞋将独特的 DIY 美学和经典运动鞋设计巧妙融合。后跟周围饰有扣合系统，旨在向元年款高帮 Air Force 1 致敬；鞋头橡胶覆面，打造富有 AF1 风范的全新迈步体验。
其他细节
- 内衬和与 Flywire 飞线融为一体的可调式固定带，全方位包覆双足，打造紧密贴合感
- 手写体标志、独特覆面和可见缝线，打造手工制作美感
- 加大橡胶鞋头印有几何图案，灵感源自于 70 年代和 80 年代鞋盒内侧的技术手册
- Nike Air 缓震配置巧搭泡棉中底，质感柔软，塑就日常舒适体验
产品细节
- 织物和合成材质组合鞋面
- N354 旨在致敬设计师们堆满了工具的工作台和撕掉的纸页，这些设计师包括比尔·鲍尔曼和汀克·哈特菲尔德等人，他们致力于将优秀的创意转变为伟大的创新，成功把 Nike 打造为一个运动和文化王国
- 显示颜色： 帆白/淡象牙白/土褐
- 款式： CJ1281-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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