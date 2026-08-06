Nike AF1-Type 1 男子运动鞋将独特的 DIY 美学和经典运动鞋设计巧妙融合。后跟周围饰有扣合系统，旨在向元年款高帮 Air Force 1 致敬；鞋头橡胶覆面，打造富有 AF1 风范的全新迈步体验。

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