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Nike Air
双肩包
¥299
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此配色当前无货
Nike Air 双肩包的设计灵感源自经典 Air Max 95 运动鞋，供你安全收纳装备。配有笔记本电脑保护套和水壶袋，方便有序收纳随行物品。无论是去打球还是与朋友聚会，可调节软垫肩带皆可为你带来舒适背携体验。
- 显示颜色： 煤黑/狼灰/荧光黄
- 款式： DV6246-060
Nike Air
¥299
Nike Air 双肩包的设计灵感源自经典 Air Max 95 运动鞋，供你安全收纳装备。配有笔记本电脑保护套和水壶袋，方便有序收纳随行物品。无论是去打球还是与朋友聚会，可调节软垫肩带皆可为你带来舒适背携体验。
其他细节
- 提环设计，打造不同携背方式
- 正面松紧绳系统，便于快速收纳夹克或其他随身物品
- 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
产品细节
- 尺寸：49 x 34 x 14 厘米
- 容积：约 19 升
- 重量：约 428 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 煤黑/狼灰/荧光黄
- 款式： DV6246-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。