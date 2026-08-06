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Nike Air 双肩包 - 煤黑/狼灰/荧光黄

Nike Air

双肩包

¥299

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Nike Air 双肩包的设计灵感源自经典 Air Max 95 运动鞋，供你安全收纳装备。配有笔记本电脑保护套和水壶袋，方便有序收纳随行物品。无论是去打球还是与朋友聚会，可调节软垫肩带皆可为你带来舒适背携体验。


  • 显示颜色： 煤黑/狼灰/荧光黄
  • 款式： DV6246-060

Nike Air

¥299

Nike Air 双肩包的设计灵感源自经典 Air Max 95 运动鞋，供你安全收纳装备。配有笔记本电脑保护套和水壶袋，方便有序收纳随行物品。无论是去打球还是与朋友聚会，可调节软垫肩带皆可为你带来舒适背携体验。

其他细节

  • 提环设计，打造不同携背方式
  • 正面松紧绳系统，便于快速收纳夹克或其他随身物品
  • 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验

产品细节

  • 尺寸：49 x 34 x 14 厘米
  • 容积：约 19 升
  • 重量：约 428 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 煤黑/狼灰/荧光黄
  • 款式： DV6246-060

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