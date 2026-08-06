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Nike Air 大童（女孩）连帽衫 - 黑/浅烟灰/白色

Nike Air

大童（女孩）连帽衫

¥429

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Nike Air 大童（女孩）连帽衫采用珊瑚绒面料，质感柔软非凡，塑就出众穿着体验。 正面中间醒目大口袋饰有 Air 标志，令人一见倾心。


  • 显示颜色： 黑/浅烟灰/白色
  • 款式： DM2330-010

Nike Air

¥429

柔软非凡，胜似毛毯

Nike Air 大童（女孩）连帽衫采用珊瑚绒面料，质感柔软非凡，塑就出众穿着体验。 正面中间醒目大口袋饰有 Air 标志，令人一见倾心。

温暖穿搭

珊瑚绒面料质感柔软，舒适非凡，塑就出众温暖体验。 正面口袋采用梭织面料，提升耐穿性。

舒适贴合

袖口和下摆采用罗纹面料，有助稳固连帽衫。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 领口拉链开襟设计
  • 面料：100% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶。 口袋：100% 锦纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/浅烟灰/白色
  • 款式： DM2330-010

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