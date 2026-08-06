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Nike Air
大童（女孩）连帽衫
¥429
售罄：
此配色当前无货
Nike Air 大童（女孩）连帽衫采用珊瑚绒面料，质感柔软非凡，塑就出众穿着体验。 正面中间醒目大口袋饰有 Air 标志，令人一见倾心。
- 显示颜色： 黑/浅烟灰/白色
- 款式： DM2330-010
Nike Air
¥429
柔软非凡，胜似毛毯
Nike Air 大童（女孩）连帽衫采用珊瑚绒面料，质感柔软非凡，塑就出众穿着体验。 正面中间醒目大口袋饰有 Air 标志，令人一见倾心。
温暖穿搭
珊瑚绒面料质感柔软，舒适非凡，塑就出众温暖体验。 正面口袋采用梭织面料，提升耐穿性。
舒适贴合
袖口和下摆采用罗纹面料，有助稳固连帽衫。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 领口拉链开襟设计
- 面料：100% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶。 口袋：100% 锦纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/浅烟灰/白色
- 款式： DM2330-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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