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Nike Air
大童（男孩）长裤
¥399
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此配色当前无货
穿上 Nike Air 大童（男孩）长裤，尽显 Air 风采。经典运动裤采用匠心设计，结合罗纹裤管口，塑就柔软舒适的出众穿着体验，尽显运动鞋魅力。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CN6122-010
Nike Air
¥399
日常运动裤，NIKE AIR 风范
穿上 Nike Air 大童（男孩）长裤，尽显 Air 风采。经典运动裤采用匠心设计，结合罗纹裤管口，塑就柔软舒适的出众穿着体验，尽显运动鞋魅力。
其他细节
- 针织面料内里起绒，柔软非凡
- 弹性腰部采用抽绳设计，舒适贴合
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 侧边口袋设计
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CN6122-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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