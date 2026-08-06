第 1 张图片，共 4 张图片
Nike Air
女子上衣
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Air 女子上衣巧搭多种纹理和图案，焕新演绎人气版型。柔软棉质针织面料结合超宽松版型，打造轻松舒适体验和休闲风范。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CZ8615-010
Nike Air
¥299
人气版型，焕新演绎
Nike Air 女子上衣巧搭多种纹理和图案，焕新演绎人气版型。柔软棉质针织面料结合超宽松版型，打造轻松舒适体验和休闲风范。
糅合多种纹理与工艺
糅合印花、网眼布贴片与刺绣设计，增添纹理质感，缔造升级格调。
休闲剪裁
落肩设计，营造休闲舒适外观。
针织面料
轻盈棉质针织面料，打造优质柔软触感。
产品细节
- 超宽松版型，营造宽大舒适感受
- 面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CZ8615-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。