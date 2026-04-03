 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Air 女子中腰针织长裤 - 黑/白色

Nike Air

女子中腰针织长裤

15% 折让

售罄：

此配色当前无货

这款经典的 Nike Air 女子中腰针织长裤采用标准版型和弹性裤管口，尽显运动鞋魅力。结合法式毛圈面料，助力打造衣橱佳选单品。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FN1903-010

Nike Air

15% 折让

这款经典的 Nike Air 女子中腰针织长裤采用标准版型和弹性裤管口，尽显运动鞋魅力。结合法式毛圈面料，助力打造衣橱佳选单品。

其他细节

  • 法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验
  • 腰部搭配前开口抽绳设计，打造个性化贴合体验

产品细节

  • 弹性裤管口
  • 侧边口袋设计
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 口袋（手背侧）：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FN1903-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。