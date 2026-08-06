第 1 张图片，共 4 张图片
Nike Air
女子全长拉链开襟长袖上衣
¥399
售罄：
此配色当前无货
穿上这款舒适贴合的 Nike Air 女子全长拉链开襟长袖上衣，彰显个性风格。 双向拉链设计，可自行调整贴合度，打造多变造型。柔软面料弹性适中，为你打造心无旁骛的运动体验。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DM6068-100
Nike Air
¥399
弹性设计，随行而动
穿上这款舒适贴合的 Nike Air 女子全长拉链开襟长袖上衣，彰显个性风格。 双向拉链设计，可自行调整贴合度，打造多变造型。柔软面料弹性适中，为你打造心无旁骛的运动体验。
NIKE AIR 细节
双向拉链设计，巧搭品牌标志拉链头，结合胸前刺绣 NIKE AIR 标志，尽显品牌格调。
罗纹面料
采用随行而动的柔软罗纹面料，营造休闲风范和出色支撑感，堪称日常穿搭佳选。
其他细节
- AIR 后领镶边设计，提升造型格调
- 短款设计，轻松搭配高腰长裤和紧身裤
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- %s95% 棉/5% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DM6068-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。