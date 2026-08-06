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Nike Air 女子全长拉链开襟长袖上衣 - 白色/黑

Nike Air

女子全长拉链开襟长袖上衣

¥399

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穿上这款舒适贴合的 Nike Air 女子全长拉链开襟长袖上衣，彰显个性风格。 双向拉链设计，可自行调整贴合度，打造多变造型。柔软面料弹性适中，为你打造心无旁骛的运动体验。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DM6068-100

Nike Air

¥399

弹性设计，随行而动

穿上这款舒适贴合的 Nike Air 女子全长拉链开襟长袖上衣，彰显个性风格。 双向拉链设计，可自行调整贴合度，打造多变造型。柔软面料弹性适中，为你打造心无旁骛的运动体验。

NIKE AIR 细节

双向拉链设计，巧搭品牌标志拉链头，结合胸前刺绣 NIKE AIR 标志，尽显品牌格调。

罗纹面料

采用随行而动的柔软罗纹面料，营造休闲风范和出色支撑感，堪称日常穿搭佳选。

其他细节

  • AIR 后领镶边设计，提升造型格调
  • 短款设计，轻松搭配高腰长裤和紧身裤

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • %s95% 棉/5% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DM6068-100

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