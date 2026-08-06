Nike Air 女子夹克是一款易搭单品，为不同造型注入 Air 风格。短款设计搭配内置松紧带，助你打造多变造型。罗纹衣领营造舒适感受，顺滑梭织面料带来缎面触感，印花和刺绣组合彰显出众质感。

Nike Air 女子夹克是一款易搭单品，为不同造型注入 Air 风格。短款设计搭配内置松紧带，助你打造多变造型。罗纹衣领营造舒适感受，顺滑梭织面料带来缎面触感，印花和刺绣组合彰显出众质感。

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