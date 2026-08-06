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Nike Air 女子夹克 - 大学灰/黑

Nike Air

女子夹克

¥649

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Nike Air 女子夹克是一款易搭单品，为不同造型注入 Air 风格。短款设计搭配内置松紧带，助你打造多变造型。罗纹衣领营造舒适感受，顺滑梭织面料带来缎面触感，印花和刺绣组合彰显出众质感。


  • 显示颜色： 大学灰/黑
  • 款式： DD5422-033

Nike Air

¥649

短款设计，顺滑质感

Nike Air 女子夹克是一款易搭单品，为不同造型注入 Air 风格。短款设计搭配内置松紧带，助你打造多变造型。罗纹衣领营造舒适感受，顺滑梭织面料带来缎面触感，印花和刺绣组合彰显出众质感。

梭织面料

顺滑面料带来缎面质感，助你玩转日常叠搭，轻松打造休闲风范。

时尚短款设计

短款设计，搭配内置松紧带，可供自由调节贴合度，助你打造多变造型。

Nike 细节

背面 Air 印花图案和正面 Futura Air 刺绣图案，彰显对品牌的热爱。

产品细节

  • 超宽松版型，营造宽松舒适感受
  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学灰/黑
  • 款式： DD5422-033

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