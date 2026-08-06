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Nike Air
女子夹克
¥649
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此配色当前无货
Nike Air 女子夹克是一款易搭单品，为不同造型注入 Air 风格。短款设计搭配内置松紧带，助你打造多变造型。罗纹衣领营造舒适感受，顺滑梭织面料带来缎面触感，印花和刺绣组合彰显出众质感。
- 显示颜色： 大学灰/黑
- 款式： DD5422-033
Nike Air
¥649
短款设计，顺滑质感
Nike Air 女子夹克是一款易搭单品，为不同造型注入 Air 风格。短款设计搭配内置松紧带，助你打造多变造型。罗纹衣领营造舒适感受，顺滑梭织面料带来缎面触感，印花和刺绣组合彰显出众质感。
梭织面料
顺滑面料带来缎面质感，助你玩转日常叠搭，轻松打造休闲风范。
时尚短款设计
短款设计，搭配内置松紧带，可供自由调节贴合度，助你打造多变造型。
Nike 细节
背面 Air 印花图案和正面 Futura Air 刺绣图案，彰显对品牌的热爱。
产品细节
- 超宽松版型，营造宽松舒适感受
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 大学灰/黑
- 款式： DD5422-033
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。