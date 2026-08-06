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Nike Air 女子整版提花长袖上衣 - 黑/白色

Nike Air

女子整版提花长袖上衣

¥399

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此配色当前无货

无论是居家休闲还是其他场合，Nike Air 女子整版提花长袖上衣都是气温下降时的理想穿着之选。弹性针织面料结合修身剪裁设计，塑就理想叠搭之选，缔造轻松自在的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DQ6920-010

Nike Air

¥399

无论是居家休闲还是其他场合，Nike Air 女子整版提花长袖上衣都是气温下降时的理想穿着之选。弹性针织面料结合修身剪裁设计，塑就理想叠搭之选，缔造轻松自在的日常穿着体验。

其他细节

  • 后身中央下摆开衩设计，营造充裕活动空间
  • 弹性针织面料，柔软轻盈

产品细节

  • 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
  • 提花图案
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DQ6920-010

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