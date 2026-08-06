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Nike Air
女子整版提花长袖上衣
¥399
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此配色当前无货
无论是居家休闲还是其他场合，Nike Air 女子整版提花长袖上衣都是气温下降时的理想穿着之选。弹性针织面料结合修身剪裁设计，塑就理想叠搭之选，缔造轻松自在的日常穿着体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DQ6920-010
Nike Air
¥399
无论是居家休闲还是其他场合，Nike Air 女子整版提花长袖上衣都是气温下降时的理想穿着之选。弹性针织面料结合修身剪裁设计，塑就理想叠搭之选，缔造轻松自在的日常穿着体验。
其他细节
- 后身中央下摆开衩设计，营造充裕活动空间
- 弹性针织面料，柔软轻盈
产品细节
- 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 提花图案
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DQ6920-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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