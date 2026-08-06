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Nike Air
女子男友风上衣
¥299
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此配色当前无货
Nike Air 女子男友风上衣巧搭不同纹理和图案，焕新演绎人气版型。柔软棉质针织面料结合男友风设计，打造轻松舒适体验和休闲风范。
- 显示颜色： 冲击紫/白色
- 款式： DN4862-591
Nike Air
¥299
经典版型，焕新演绎
Nike Air 女子男友风上衣巧搭不同纹理和图案，焕新演绎人气版型。柔软棉质针织面料结合男友风设计，打造轻松舒适体验和休闲风范。
糅合不同纹理与工艺
印花与网眼巧妙糅合，增添纹理质感，缔造出众格调。
男友风设计
落肩设计结合休闲版型，营造休闲舒适外观。
针织面料
轻盈棉质针织面料，打造优质柔软触感。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 冲击紫/白色
- 款式： DN4862-591
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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