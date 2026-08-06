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Nike Air 女子男友风上衣 - 冲击紫/白色

Nike Air

女子男友风上衣

¥299

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Nike Air 女子男友风上衣巧搭不同纹理和图案，焕新演绎人气版型。柔软棉质针织面料结合男友风设计，打造轻松舒适体验和休闲风范。


  • 显示颜色： 冲击紫/白色
  • 款式： DN4862-591

Nike Air

¥299

经典版型，焕新演绎

Nike Air 女子男友风上衣巧搭不同纹理和图案，焕新演绎人气版型。柔软棉质针织面料结合男友风设计，打造轻松舒适体验和休闲风范。

糅合不同纹理与工艺

印花与网眼巧妙糅合，增添纹理质感，缔造出众格调。

男友风设计

落肩设计结合休闲版型，营造休闲舒适外观。

针织面料

轻盈棉质针织面料，打造优质柔软触感。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 冲击紫/白色
  • 款式： DN4862-591

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