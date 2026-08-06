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Nike Air 女子短裤 - 白色

Nike Air

女子短裤

28% 折让

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Nike Air 女子短裤采用顺滑针织面料，搭配经典剪裁和梭织镶边抢眼细节，打造全新风格和舒适体验。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： CJ3135-100

Nike Air

28% 折让

经典舒适，纵享夏日

Nike Air 女子短裤采用顺滑针织面料，搭配经典剪裁和梭织镶边抢眼细节，打造全新风格和舒适体验。

撞色细节

梭织 Nike Air 镶边设计，带来对比效果。

专属贴合

宽版弹性腰部搭配抽绳，打造可调式舒适贴合感。

针织面料，质地柔软

针织面料，柔软顺滑。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： CJ3135-100

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