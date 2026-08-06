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Nike Air
女子短裤
28% 折让
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此配色当前无货
Nike Air 女子短裤采用顺滑针织面料，搭配经典剪裁和梭织镶边抢眼细节，打造全新风格和舒适体验。
- 显示颜色： 白色
- 款式： CJ3135-100
Nike Air
28% 折让
经典舒适，纵享夏日
Nike Air 女子短裤采用顺滑针织面料，搭配经典剪裁和梭织镶边抢眼细节，打造全新风格和舒适体验。
撞色细节
梭织 Nike Air 镶边设计，带来对比效果。
专属贴合
宽版弹性腰部搭配抽绳，打造可调式舒适贴合感。
针织面料，质地柔软
针织面料，柔软顺滑。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： CJ3135-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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