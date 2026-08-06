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Nike Air
女子罗纹背心
¥349
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Air 女子罗纹背心，享受舞台。该短款背心弹性适中，塑就心无旁骛的运动体验。弹性饰边塑就紧身贴合感，打造简约线条，令你尽显动感十足的时尚运动风范。可单独穿着，亦可外搭轻盈夹克，令你彰显不羁风范，成为聚光灯下的焦点。
- 显示颜色： 亚紫粉
- 款式： DX6290-684
Nike Air
¥349
穿上 Nike Air 女子罗纹背心，享受舞台。该短款背心弹性适中，塑就心无旁骛的运动体验。弹性饰边塑就紧身贴合感，打造简约线条，令你尽显动感十足的时尚运动风范。可单独穿着，亦可外搭轻盈夹克，令你彰显不羁风范，成为聚光灯下的焦点。
短款剪裁，紧密贴身
该短款紧身背心是搭配高腰长裤和紧身裤的理想之选。
罗纹面料
采用随行而动的柔软罗纹面料，营造休闲风范和出色支撑感，堪称日常穿搭佳选。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 95% 棉/5% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 亚紫粉
- 款式： DX6290-684
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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