Nike Air

¥349

穿上 Nike Air 女子罗纹背心，享受舞台。该短款背心弹性适中，塑就心无旁骛的运动体验。弹性饰边塑就紧身贴合感，打造简约线条，令你尽显动感十足的时尚运动风范。可单独穿着，亦可外搭轻盈夹克，令你彰显不羁风范，成为聚光灯下的焦点。

短款剪裁，紧密贴身 该短款紧身背心是搭配高腰长裤和紧身裤的理想之选。 罗纹面料 采用随行而动的柔软罗纹面料，营造休闲风范和出色支撑感，堪称日常穿搭佳选。