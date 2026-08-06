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Nike Air 女子罗纹背心 - 亚紫粉

Nike Air

女子罗纹背心

¥349

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Air 女子罗纹背心，享受舞台。该短款背心弹性适中，塑就心无旁骛的运动体验。弹性饰边塑就紧身贴合感，打造简约线条，令你尽显动感十足的时尚运动风范。可单独穿着，亦可外搭轻盈夹克，令你彰显不羁风范，成为聚光灯下的焦点。


  • 显示颜色： 亚紫粉
  • 款式： DX6290-684

Nike Air

¥349

穿上 Nike Air 女子罗纹背心，享受舞台。该短款背心弹性适中，塑就心无旁骛的运动体验。弹性饰边塑就紧身贴合感，打造简约线条，令你尽显动感十足的时尚运动风范。可单独穿着，亦可外搭轻盈夹克，令你彰显不羁风范，成为聚光灯下的焦点。

短款剪裁，紧密贴身

该短款紧身背心是搭配高腰长裤和紧身裤的理想之选。

罗纹面料

采用随行而动的柔软罗纹面料，营造休闲风范和出色支撑感，堪称日常穿搭佳选。

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 95% 棉/5% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 亚紫粉
  • 款式： DX6290-684

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