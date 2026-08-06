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Nike Air 女子跑步长裤 - 黑/黑/荧光黄

Nike Air

女子跑步长裤

¥549

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Nike Air 女子跑步长裤搭配内置弹性平角裤，焕新演绎经典慢跑长裤，助你一路畅跑，在寒冷天气中营造非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/黑/荧光黄
  • 款式： DJ0904-010

Nike Air

¥549

二合一设计，舒适非凡

Nike Air 女子跑步长裤搭配内置弹性平角裤，焕新演绎经典慢跑长裤，助你一路畅跑，在寒冷天气中营造非凡舒适感受。

顺滑简约

外层梭织面料，触感柔滑，塑就时尚利落外观。内层搭配柔软弹性平角裤，带来自在的舒适贴合感。

可调式贴合感

包覆式弹性腰部设计，营造稳固的舒适感受。抽绳设计，定制专属贴合感。

便捷收纳

内置短裤两侧均有口袋，可安全存储个人物品。

产品细节

  • 高光泽度 Nike Air 标志
  • 大腿背面饰有反光元素
  • 弹性裤管口
  • 面料：100% 锦纶。短裤/腋/胯下拼接里料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/黑/荧光黄
  • 款式： DJ0904-010

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