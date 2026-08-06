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Nike Air
女子跑步长裤
¥549
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此配色当前无货
Nike Air 女子跑步长裤搭配内置弹性平角裤，焕新演绎经典慢跑长裤，助你一路畅跑，在寒冷天气中营造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 黑/黑/荧光黄
- 款式： DJ0904-010
Nike Air
¥549
二合一设计，舒适非凡
Nike Air 女子跑步长裤搭配内置弹性平角裤，焕新演绎经典慢跑长裤，助你一路畅跑，在寒冷天气中营造非凡舒适感受。
顺滑简约
外层梭织面料，触感柔滑，塑就时尚利落外观。内层搭配柔软弹性平角裤，带来自在的舒适贴合感。
可调式贴合感
包覆式弹性腰部设计，营造稳固的舒适感受。抽绳设计，定制专属贴合感。
便捷收纳
内置短裤两侧均有口袋，可安全存储个人物品。
产品细节
- 高光泽度 Nike Air 标志
- 大腿背面饰有反光元素
- 弹性裤管口
- 面料：100% 锦纶。短裤/腋/胯下拼接里料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑/荧光黄
- 款式： DJ0904-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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