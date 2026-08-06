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Nike Air
女子连帽衫
¥599
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此配色当前无货
Nike Air 女子连帽衫采用厚实起绒面料，让你在寒冷的天气中保持温暖舒适。内里起绒，质感柔软亲肤。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DC3940-010
Nike Air
¥599
厚实起绒，不惧寒冷
Nike Air 女子连帽衫采用厚实起绒面料，让你在寒冷的天气中保持温暖舒适。内里起绒，质感柔软亲肤。
其他细节
- 别致细节设计，彰显对品牌的热爱
- 可调节抽绳风帽，可供自主调节包覆效果和贴合度
- 正面口袋为手机、钱包和其他基本物品提供快速储物空间
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DC3940-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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