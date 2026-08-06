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Nike Air 女子连帽衫 - 黑

Nike Air

女子连帽衫

¥599

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Nike Air 女子连帽衫采用厚实起绒面料，让你在寒冷的天气中保持温暖舒适。内里起绒，质感柔软亲肤。


  • 显示颜色：
  • 款式： DC3940-010

Nike Air

¥599

厚实起绒，不惧寒冷

Nike Air 女子连帽衫采用厚实起绒面料，让你在寒冷的天气中保持温暖舒适。内里起绒，质感柔软亲肤。

其他细节

  • 别致细节设计，彰显对品牌的热爱
  • 可调节抽绳风帽，可供自主调节包覆效果和贴合度
  • 正面口袋为手机、钱包和其他基本物品提供快速储物空间

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DC3940-010

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