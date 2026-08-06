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Nike Air 女子连帽跑步马甲 - 白色

Nike Air

女子连帽跑步马甲

31% 折让

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穿上 Nike Air 女子连帽跑步马甲，助力畅跑。短款版型与加长袖窿设计，可搭配心仪上衣或单穿，打造理想佳选。风帽设计，在需要时提供出众包覆效果。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： CJ2147-100

Nike Air

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层次穿搭

穿上 Nike Air 女子连帽跑步马甲，助力畅跑。短款版型与加长袖窿设计，可搭配心仪上衣或单穿，打造理想佳选。风帽设计，在需要时提供出众包覆效果。

其他细节

  • Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 风帽设计，提升包覆效果
  • 短款设计，叠搭理想之选

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 略微加长背面搭配加大袖窿设计
  • 整版提花“NIKE AIR”衣身面料
  • 正面饰有“AIR”镶边
  • 胸前印有“NIKE AIR”反光图案
  • 94% 聚酯纤维/6% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： CJ2147-100

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