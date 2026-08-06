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Nike Air
女子连帽跑步马甲
31% 折让
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此配色当前无货
穿上 Nike Air 女子连帽跑步马甲，助力畅跑。短款版型与加长袖窿设计，可搭配心仪上衣或单穿，打造理想佳选。风帽设计，在需要时提供出众包覆效果。
- 显示颜色： 白色
- 款式： CJ2147-100
Nike Air
31% 折让
层次穿搭
穿上 Nike Air 女子连帽跑步马甲，助力畅跑。短款版型与加长袖窿设计，可搭配心仪上衣或单穿，打造理想佳选。风帽设计，在需要时提供出众包覆效果。
其他细节
- Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 风帽设计，提升包覆效果
- 短款设计，叠搭理想之选
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 略微加长背面搭配加大袖窿设计
- 整版提花“NIKE AIR”衣身面料
- 正面饰有“AIR”镶边
- 胸前印有“NIKE AIR”反光图案
- 94% 聚酯纤维/6% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色
- 款式： CJ2147-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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