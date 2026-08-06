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Nike Air
女子连帽连衣裙
¥549
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此配色当前无货
Nike Air 女子连帽连衣裙采用时尚针织面料，结合出众版型设计，打造时髦街头造型。
- 显示颜色： 黑/白色/冰银
- 款式： CJ3113-010
Nike Air
¥549
醒目街头风格
Nike Air 女子连帽连衣裙采用时尚针织面料，结合出众版型设计，打造时髦街头造型。
时尚针织
针织面料，时尚顺滑。
舒适包覆
出众版型，带来灵活舒适的穿着体验。风帽设计，打造出色包覆效果。
产品细节
- 罗纹袖口和下摆
- 面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 聚酯纤维/2% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/冰银
- 款式： CJ3113-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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