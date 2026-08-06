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Nike Air 女子连帽连衣裙 - 黑/白色/冰银

Nike Air

女子连帽连衣裙

¥549

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Nike Air 女子连帽连衣裙采用时尚针织面料，结合出众版型设计，打造时髦街头造型。


  • 显示颜色： 黑/白色/冰银
  • 款式： CJ3113-010

Nike Air

¥549

醒目街头风格

Nike Air 女子连帽连衣裙采用时尚针织面料，结合出众版型设计，打造时髦街头造型。

时尚针织

针织面料，时尚顺滑。

舒适包覆

出众版型，带来灵活舒适的穿着体验。风帽设计，打造出色包覆效果。

产品细节

  • 罗纹袖口和下摆
  • 面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 聚酯纤维/2% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/冰银
  • 款式： CJ3113-010

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