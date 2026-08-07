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Nike Air
女子针织长裤
¥499
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此配色当前无货
Nike Air 女子针织长裤是休闲穿搭的理想佳选。采用柔软针织面料结合罗纹裤管口设计，秀出运动鞋魅力，塑就非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 黑/冰银
- 款式： CJ3048-010
Nike Air
¥499
休闲舒适
Nike Air 女子针织长裤是休闲穿搭的理想佳选。采用柔软针织面料结合罗纹裤管口设计，秀出运动鞋魅力，塑就非凡舒适的日常穿着体验。
柔软舒适
针织面料反面经过轻微起绒处理，塑就出众柔软舒适的穿着感受。
专属贴合
弹性腰部搭配抽绳打造专属贴合感。
罗纹细节
罗纹裤管口设计，稳固贴合，秀出运动鞋。
产品细节
- 左腿饰有丝网印制的 NIKE AIR 图案
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/冰银
- 款式： CJ3048-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。