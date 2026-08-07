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Nike Air 女子针织长裤 - 黑/冰银

Nike Air

女子针织长裤

¥499

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Nike Air 女子针织长裤是休闲穿搭的理想佳选。采用柔软针织面料结合罗纹裤管口设计，秀出运动鞋魅力，塑就非凡舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/冰银
  • 款式： CJ3048-010

Nike Air

¥499

休闲舒适

Nike Air 女子针织长裤是休闲穿搭的理想佳选。采用柔软针织面料结合罗纹裤管口设计，秀出运动鞋魅力，塑就非凡舒适的日常穿着体验。

柔软舒适

针织面料反面经过轻微起绒处理，塑就出众柔软舒适的穿着感受。

专属贴合

弹性腰部搭配抽绳打造专属贴合感。

罗纹细节

罗纹裤管口设计，稳固贴合，秀出运动鞋。

产品细节

  • 左腿饰有丝网印制的 NIKE AIR 图案
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/冰银
  • 款式： CJ3048-010

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