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Nike Air
幼童可收纳夹克
¥449
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此配色当前无货
穿上 Nike Air 幼童可收纳夹克，准备迎接下一场大冒险。采用顺滑轻盈面料，可收纳成一个有趣的 Swoosh 形状包袋，搭配内置固定带，方便小宝贝们携带。
- 显示颜色： 浅北极粉
- 款式： DB7290-676
Nike Air
¥449
SWOOSH 风范，出众包覆
穿上 Nike Air 幼童可收纳夹克，准备迎接下一场大冒险。采用顺滑轻盈面料，可收纳成一个有趣的 Swoosh 形状包袋，搭配内置固定带，方便小宝贝们携带。
其他细节
- 轻盈塔夫绸面料，顺滑舒适
- 后身下摆开衩设计，透气出众
产品细节
- 2 个侧边口袋
- 袖口采用弹性设计
- 面料：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅北极粉
- 款式： DB7290-676
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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