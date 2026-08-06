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Nike Air 幼童可收纳夹克 - 浅北极粉

Nike Air

幼童可收纳夹克

¥449

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穿上 Nike Air 幼童可收纳夹克，准备迎接下一场大冒险。采用顺滑轻盈面料，可收纳成一个有趣的 Swoosh 形状包袋，搭配内置固定带，方便小宝贝们携带。


  • 显示颜色： 浅北极粉
  • 款式： DB7290-676

Nike Air

¥449

SWOOSH 风范，出众包覆

穿上 Nike Air 幼童可收纳夹克，准备迎接下一场大冒险。采用顺滑轻盈面料，可收纳成一个有趣的 Swoosh 形状包袋，搭配内置固定带，方便小宝贝们携带。

其他细节

  • 轻盈塔夫绸面料，顺滑舒适
  • 后身下摆开衩设计，透气出众

产品细节

  • 2 个侧边口袋
  • 袖口采用弹性设计
  • 面料：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅北极粉
  • 款式： DB7290-676

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