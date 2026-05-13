 
第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Air 男子全长拉链开襟加绒连帽衫 - 氢蓝/黑

Nike Air

男子全长拉链开襟加绒连帽衫

40% 折让

运动风格，日常穿搭新设计。Nike Air 男子全长拉链开襟加绒连帽衫采用宽松版型，加绒针织面料内里柔软非凡，表面触感顺滑。


  • 显示颜色： 氢蓝/黑
  • 款式： IF1275-407

Nike Air

40% 折让

运动风格，日常穿搭新设计。Nike Air 男子全长拉链开襟加绒连帽衫采用宽松版型，加绒针织面料内里柔软非凡，表面触感顺滑。

产品细节

  • 刺绣标志
  • 梭织滚边
  • 分离袋鼠式口袋
  • 正面全长拉链开襟设计
  • 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 氢蓝/黑
  • 款式： IF1275-407

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。