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Nike Air
男子全长拉链开襟加绒连帽衫
15% 折让
运动风格，日常穿搭新设计。Nike Air 男子全长拉链开襟加绒连帽衫采用宽松版型，加绒针织面料内里柔软非凡，表面触感顺滑。
- 显示颜色： 氢蓝/黑
- 款式： IF1275-407
Nike Air
15% 折让
运动风格，日常穿搭新设计。Nike Air 男子全长拉链开襟加绒连帽衫采用宽松版型，加绒针织面料内里柔软非凡，表面触感顺滑。
产品细节
- 刺绣标志
- 梭织滚边
- 分离袋鼠式口袋
- 正面全长拉链开襟设计
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 氢蓝/黑
- 款式： IF1275-407
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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