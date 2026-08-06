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Nike Air 男子全长拉链开襟起绒连帽衫 - 黑/白色/大学红/白色

Nike Air

男子全长拉链开襟起绒连帽衫

¥699

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Nike Air 男子全长拉链开襟起绒连帽衫彰显休闲风格。采用起绒和醒目撞色设计，舒适非凡且耀眼夺目。


  • 显示颜色： 黑/白色/大学红/白色
  • 款式： CJ4820-010

Nike Air

¥699

撞色设计，舒适体验

Nike Air 男子全长拉链开襟起绒连帽衫彰显休闲风格。采用起绒和醒目撞色设计，舒适非凡且耀眼夺目。

柔软舒适

针织面料反面经过起绒处理，塑就出众柔软舒适的穿着感受。

醒目风范

撞色设计，增添醒目运动风范。背面饰有丝网印制的大号时尚 Nike Air 图案。

专属包覆

风帽采用针织衬里搭配抽绳设计，打造可调节包覆效果。

产品细节

  • 全长拉链开襟设计
  • 左胸绣有 NIKE AIR 品牌标志
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/大学红/白色
  • 款式： CJ4820-010

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