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Nike Air
男子全长拉链开襟起绒连帽衫
¥699
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此配色当前无货
Nike Air 男子全长拉链开襟起绒连帽衫彰显休闲风格。采用起绒和醒目撞色设计，舒适非凡且耀眼夺目。
- 显示颜色： 黑/白色/大学红/白色
- 款式： CJ4820-010
Nike Air
¥699
撞色设计，舒适体验
Nike Air 男子全长拉链开襟起绒连帽衫彰显休闲风格。采用起绒和醒目撞色设计，舒适非凡且耀眼夺目。
柔软舒适
针织面料反面经过起绒处理，塑就出众柔软舒适的穿着感受。
醒目风范
撞色设计，增添醒目运动风范。背面饰有丝网印制的大号时尚 Nike Air 图案。
专属包覆
风帽采用针织衬里搭配抽绳设计，打造可调节包覆效果。
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 左胸绣有 NIKE AIR 品牌标志
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/大学红/白色
- 款式： CJ4820-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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