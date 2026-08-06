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Nike Air 男子圆领上衣 - 黑/黑/白色/黑

Nike Air

男子圆领上衣

¥599

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Nike Air 男子圆领上衣采用柔软轻盈的起绒面料，结合连肩衣袖设计，塑就日常舒适体验及出众街头风范。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色/黑
  • 款式： BV5188-010

Nike Air

¥599

街头风范

Nike Air 男子圆领上衣采用柔软轻盈的起绒面料，结合连肩衣袖设计，塑就日常舒适体验及出众街头风范。

醒目设计

匠心插肩衣袖设计，打造醒目外观。

柔软舒适

柔软起绒面料，缔造非凡舒适穿着体验。

稳固贴合

弹性袖口设计，确保衣身稳固贴合。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • Nike Air 手写体标志
  • 面料：100% 聚酯纤维。外接片：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色/黑
  • 款式： BV5188-010

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