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Nike Air
男子圆领上衣
¥599
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此配色当前无货
Nike Air 男子圆领上衣采用柔软轻盈的起绒面料，结合连肩衣袖设计，塑就日常舒适体验及出众街头风范。
- 显示颜色： 黑/黑/白色/黑
- 款式： BV5188-010
Nike Air
¥599
街头风范
Nike Air 男子圆领上衣采用柔软轻盈的起绒面料，结合连肩衣袖设计，塑就日常舒适体验及出众街头风范。
醒目设计
匠心插肩衣袖设计，打造醒目外观。
柔软舒适
柔软起绒面料，缔造非凡舒适穿着体验。
稳固贴合
弹性袖口设计，确保衣身稳固贴合。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- Nike Air 手写体标志
- 面料：100% 聚酯纤维。外接片：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色/黑
- 款式： BV5188-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。