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Nike Air
男子梭织短裤
¥499
运动风格，日常穿搭新设计。Nike Air 男子梭织短裤采用轻微起皱的轻盈塔夫绸面料，搭配网眼布里料，舒适非凡。采用宽松版型设计，缔造轻松休闲的穿着体验。
- 显示颜色： 水晶蓝
- 款式： IF1311-452
Nike Air
¥499
运动风格，日常穿搭新设计。Nike Air 男子梭织短裤采用轻微起皱的轻盈塔夫绸面料，搭配网眼布里料，舒适非凡。采用宽松版型设计，缔造轻松休闲的穿着体验。
产品细节
- 刺绣标志
- 梭织滚边
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 水晶蓝
- 款式： IF1311-452
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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