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Nike Air
男子梭织长裤
¥699
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此配色当前无货
Nike Air 男子梭织长裤搭载实用细节，焕新升级经典版型，助你自信应对日常运动。Nike Repel 面料有效应对不良天气因素，裤管拉链设计打造个性化贴合效果。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： DA0241-010
Nike Air
¥699
AIR 风范，舒适非凡
Nike Air 男子梭织长裤搭载实用细节，焕新升级经典版型，助你自信应对日常运动。Nike Repel 面料有效应对不良天气因素，裤管拉链设计打造个性化贴合效果。
日常实穿
设有拉链口袋，便于安全存放日常基本物品。膝盖部位采用皱褶缝线，勾勒自然身形，打造自如运动体验。
梭织斜纹
Nike Repel 斜纹面料具有出色气候适应性和顺滑质感，结合斜向纹理设计，塑就休闲舒适的穿着感受。
其他细节
- 弹性裤管口缔造舒适穿着感受，助你应对寒冷
- 弹性腰部搭配可调节抽绳，打造个性化贴合感
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： DA0241-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。