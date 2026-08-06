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Nike Air 男子梭织长裤 - 黑/暗烟灰

Nike Air

男子梭织长裤

¥699

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Nike Air 男子梭织长裤搭载实用细节，焕新升级经典版型，助你自信应对日常运动。Nike Repel 面料有效应对不良天气因素，裤管拉链设计打造个性化贴合效果。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： DA0241-010

Nike Air

¥699

AIR 风范，舒适非凡

Nike Air 男子梭织长裤搭载实用细节，焕新升级经典版型，助你自信应对日常运动。Nike Repel 面料有效应对不良天气因素，裤管拉链设计打造个性化贴合效果。

日常实穿

设有拉链口袋，便于安全存放日常基本物品。膝盖部位采用皱褶缝线，勾勒自然身形，打造自如运动体验。

梭织斜纹

Nike Repel 斜纹面料具有出色气候适应性和顺滑质感，结合斜向纹理设计，塑就休闲舒适的穿着感受。

其他细节

  • 弹性裤管口缔造舒适穿着感受，助你应对寒冷
  • 弹性腰部搭配可调节抽绳，打造个性化贴合感

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： DA0241-010

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