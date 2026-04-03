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Nike Air 男子运动裤 - 黑

Nike Air

男子运动裤

22% 折让

运动风格，日常穿搭新设计。Nike Air 男子运动长裤采用梭织塔夫绸面料，搭配网眼布里料。采用宽松版型，裤管口搭配弹性抽绳，让你能随心调整裤脚造型，轻松匹配不同鞋款。


  • 显示颜色：
  • 款式： IF1307-010

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运动风格，日常穿搭新设计。Nike Air 男子运动长裤采用梭织塔夫绸面料，搭配网眼布里料。采用宽松版型，裤管口搭配弹性抽绳，让你能随心调整裤脚造型，轻松匹配不同鞋款。

产品细节

  • 梭织滚边
  • 插手口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF1307-010

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更多信息

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