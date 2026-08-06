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Nike Air Barrage Low
男子运动鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Barrage Low 男子运动鞋的外底饰有经典“AIR”品牌标志，结合独特系带系统，彰显街头传奇魅力。全掌型 Nike Air 缓震配置，随时随地引爆回头率。
- 显示颜色： 苜蓿绿/白色/黑
- 款式： CT2290-300
Nike Air Barrage Low
¥899
醒目 90 年代篮球风格
Nike Air Barrage Low 男子运动鞋的外底饰有经典“AIR”品牌标志，结合独特系带系统，彰显街头传奇魅力。全掌型 Nike Air 缓震配置，随时随地引爆回头率。
其他细节
- 全掌型 Nike Air 缓震配置起初专为高性能篮球鞋打造，轻盈舒适
- 外底饰有经典“AIR”品牌标志，打造醒目元年款风范
- 弹性鞋舌固定带，赋予舒适贴合感
- 独特的鞋带结构采用钩扣和鞋带环设计，塑就休闲外观
产品细节
- 橡胶鞋底，增添抓地力和耐穿性
- 鞋头处饰有 Swoosh 标志细节
- 提拉设计
- 显示颜色： 苜蓿绿/白色/黑
- 款式： CT2290-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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