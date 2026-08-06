 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Air Barrage Low 男子运动鞋 - 苜蓿绿/白色/黑

Nike Air Barrage Low

男子运动鞋

¥899

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Barrage Low 男子运动鞋的外底饰有经典“AIR”品牌标志，结合独特系带系统，彰显街头传奇魅力。全掌型 Nike Air 缓震配置，随时随地引爆回头率。


  • 显示颜色： 苜蓿绿/白色/黑
  • 款式： CT2290-300

Nike Air Barrage Low

¥899

醒目 90 年代篮球风格

Nike Air Barrage Low 男子运动鞋的外底饰有经典“AIR”品牌标志，结合独特系带系统，彰显街头传奇魅力。全掌型 Nike Air 缓震配置，随时随地引爆回头率。

其他细节

  • 全掌型 Nike Air 缓震配置起初专为高性能篮球鞋打造，轻盈舒适
  • 外底饰有经典“AIR”品牌标志，打造醒目元年款风范
  • 弹性鞋舌固定带，赋予舒适贴合感
  • 独特的鞋带结构采用钩扣和鞋带环设计，塑就休闲外观

产品细节

  • 橡胶鞋底，增添抓地力和耐穿性
  • 鞋头处饰有 Swoosh 标志细节
  • 提拉设计
  • 显示颜色： 苜蓿绿/白色/黑
  • 款式： CT2290-300

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。