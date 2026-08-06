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Nike Air Deschutz BETRUE
男子凉鞋
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Deschutz BETRUE 男子凉鞋以经典的 90 年代风范和户外风格设计强势回归。采用黑色固定带，塑就富有活力且坚毅粗犷的外观。可拆卸式口袋饰有刺绣标志，可在后跟处拆装，方便收纳物品。
- 显示颜色： 多色/黑
- 款式： CU9189-900
Nike Air Deschutz BETRUE
¥599
舒适非凡
Nike Air Deschutz BETRUE 男子凉鞋以经典的 90 年代风范和户外风格设计强势回归。采用黑色固定带，塑就富有活力且坚毅粗犷的外观。可拆卸式口袋饰有刺绣标志，可在后跟处拆装，方便收纳物品。
出色设计
黑色固定带，将你充满活力和坚毅顽强的天性融为一体。固定带搭配醒目配色衬里，面料舒适，质感柔软；后跟饰有刺绣彩虹标志，缔造出众外观。
ACG 风范
Nike ACG 采用时尚设计，助力应对不良天气因素，轻松驾驭都市地形环境。透气材料，固定带融入打孔设计，带来出众透气性和舒适感。
整装待发，自由探险
升级小口袋设计，可在后跟处拆装。搭配刺绣彩虹标志和“AIR”图案，为你提供所需储物空间。
其他细节
- 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，缔造柔软缓震性能，无论在城市漫步还是踏上崎岖潮湿的冒险之旅，皆可为你带来舒适穿着体验
- 全掌型粘性橡胶外底铸就强劲抓地力，助轻松你驾驭城市生活和野外冒险
- 前足和脚踝搭配魔术贴粘扣固定带设计，打造个性化贴合感
- 该产品在美国俄勒冈州设计和测试。该州广阔的荒野和多变的气候为这款凉鞋的设计和功能提供了灵感
产品细节
- 鞋床添加额外纹理，有效稳固双足
- 后跟融入衬垫设计，提供出色缓震性能
- 显示颜色： 多色/黑
- 款式： CU9189-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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