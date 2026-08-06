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Nike Air Deschutz BETRUE 男子凉鞋 - 多色/黑

Nike Air Deschutz BETRUE

男子凉鞋

¥599

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Nike Air Deschutz BETRUE 男子凉鞋以经典的 90 年代风范和户外风格设计强势回归。采用黑色固定带，塑就富有活力且坚毅粗犷的外观。可拆卸式口袋饰有刺绣标志，可在后跟处拆装，方便收纳物品。


  • 显示颜色： 多色/黑
  • 款式： CU9189-900

Nike Air Deschutz BETRUE

¥599

舒适非凡

Nike Air Deschutz BETRUE 男子凉鞋以经典的 90 年代风范和户外风格设计强势回归。采用黑色固定带，塑就富有活力且坚毅粗犷的外观。可拆卸式口袋饰有刺绣标志，可在后跟处拆装，方便收纳物品。

出色设计

黑色固定带，将你充满活力和坚毅顽强的天性融为一体。固定带搭配醒目配色衬里，面料舒适，质感柔软；后跟饰有刺绣彩虹标志，缔造出众外观。

ACG 风范

Nike ACG 采用时尚设计，助力应对不良天气因素，轻松驾驭都市地形环境。透气材料，固定带融入打孔设计，带来出众透气性和舒适感。

整装待发，自由探险

升级小口袋设计，可在后跟处拆装。搭配刺绣彩虹标志和“AIR”图案，为你提供所需储物空间。

其他细节

  • 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，缔造柔软缓震性能，无论在城市漫步还是踏上崎岖潮湿的冒险之旅，皆可为你带来舒适穿着体验
  • 全掌型粘性橡胶外底铸就强劲抓地力，助轻松你驾驭城市生活和野外冒险
  • 前足和脚踝搭配魔术贴粘扣固定带设计，打造个性化贴合感
  • 该产品在美国俄勒冈州设计和测试。该州广阔的荒野和多变的气候为这款凉鞋的设计和功能提供了灵感

产品细节

  • 鞋床添加额外纹理，有效稳固双足
  • 后跟融入衬垫设计，提供出色缓震性能
  • 显示颜色： 多色/黑
  • 款式： CU9189-900

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