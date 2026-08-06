Nike Air Deschutz BETRUE

¥599

舒适非凡

Nike Air Deschutz BETRUE 男子凉鞋以经典的 90 年代风范和户外风格设计强势回归。采用黑色固定带，塑就富有活力且坚毅粗犷的外观。可拆卸式口袋饰有刺绣标志，可在后跟处拆装，方便收纳物品。

出色设计

黑色固定带，将你充满活力和坚毅顽强的天性融为一体。固定带搭配醒目配色衬里，面料舒适，质感柔软；后跟饰有刺绣彩虹标志，缔造出众外观。

ACG 风范

Nike ACG 采用时尚设计，助力应对不良天气因素，轻松驾驭都市地形环境。透气材料，固定带融入打孔设计，带来出众透气性和舒适感。

整装待发，自由探险

升级小口袋设计，可在后跟处拆装。搭配刺绣彩虹标志和“AIR”图案，为你提供所需储物空间。