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Nike Air Diamond Turf II 男子运动鞋 - 黑/火焰红/金属色/白色

Nike Air Diamond Turf II

男子运动鞋

¥1,099
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迪恩·桑德斯的第二款 Nike 交叉训练鞋以焕新之姿回归，化身一双适合街头穿着的鞋款。保留标志性风格，但我们融入了 Air 缓震配置和全掌型泡棉中底，带来舒适的体验。彰显两项运动传奇的独特风格。


  • 显示颜色： 黑/火焰红/金属色/白色
  • 款式： II7080-001

Nike Air Diamond Turf II

¥1,099

迪恩·桑德斯的第二款 Nike 交叉训练鞋以焕新之姿回归，化身一双适合街头穿着的鞋款。保留标志性风格，但我们融入了 Air 缓震配置和全掌型泡棉中底，带来舒适的体验。彰显两项运动传奇的独特风格。

其他细节

  • 皮革、织物与合成材质组合鞋面搭配网眼拼接设计，透气耐穿
  • Nike Air 缓震配置，塑就舒适缓震性能和柔软脚感
  • 橡胶外底，缔造出众抓地力与耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 黑/火焰红/金属色/白色
  • 款式： II7080-001

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