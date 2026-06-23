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Nike Air Diamond Turf II
男子运动鞋
¥1,099
迪恩·桑德斯的第二款 Nike 交叉训练鞋以焕新之姿回归，化身一双适合街头穿着的鞋款。保留标志性风格，但我们融入了 Air 缓震配置和全掌型泡棉中底，带来舒适的体验。彰显两项运动传奇的独特风格。
- 显示颜色： 黑/火焰红/金属色/白色
- 款式： II7080-001
Nike Air Diamond Turf II
¥1,099
迪恩·桑德斯的第二款 Nike 交叉训练鞋以焕新之姿回归，化身一双适合街头穿着的鞋款。保留标志性风格，但我们融入了 Air 缓震配置和全掌型泡棉中底，带来舒适的体验。彰显两项运动传奇的独特风格。
其他细节
- 皮革、织物与合成材质组合鞋面搭配网眼拼接设计，透气耐穿
- Nike Air 缓震配置，塑就舒适缓震性能和柔软脚感
- 橡胶外底，缔造出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 黑/火焰红/金属色/白色
- 款式： II7080-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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