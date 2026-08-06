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Nike Air Dri-FIT 女子加衬跑步短裤 - 白色/黑

Nike Air Dri-FIT

女子加衬跑步短裤

¥299

售罄：

此配色当前无货

质感顺滑轻盈，畅享舒适。Nike Air Dri-FIT 女子加衬跑步短裤透气性出众且导湿速干，帮助保持清凉干爽。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DD4049-100

Nike Air Dri-FIT

¥299

轻盈易搭

质感顺滑轻盈，畅享舒适。Nike Air Dri-FIT 女子加衬跑步短裤透气性出众且导湿速干，帮助保持清凉干爽。

自由畅跑

Nike Air 系列呈现醒目 Air 外观，专为健身爱好者设计。采用反光元素，致敬 Nike Air 历史。

导湿速干，畅动自如

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。顺滑梭织面料带来轻盈包覆效果，助你畅动自如。

妥善收纳

内置口袋，可供收纳钥匙或卡片。正面额外设有口袋，增加收纳空间。

可调式设计，透气性出众

腰部搭配“AIR”品牌标志抽绳，可供自由调节贴合效果。腰部融入网眼拼接设计，塑就出色透气性。

出众支撑

短裤内里附带轻盈衬裤，提升包覆效果和舒适穿着感受。

产品细节

  • 反光设计元素
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。网眼布：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DD4049-100

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