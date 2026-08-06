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Nike Air Dri-FIT
女子加衬跑步短裤
¥299
售罄：
此配色当前无货
质感顺滑轻盈，畅享舒适。Nike Air Dri-FIT 女子加衬跑步短裤透气性出众且导湿速干，帮助保持清凉干爽。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DD4049-100
Nike Air Dri-FIT
¥299
轻盈易搭
质感顺滑轻盈，畅享舒适。Nike Air Dri-FIT 女子加衬跑步短裤透气性出众且导湿速干，帮助保持清凉干爽。
自由畅跑
Nike Air 系列呈现醒目 Air 外观，专为健身爱好者设计。采用反光元素，致敬 Nike Air 历史。
导湿速干，畅动自如
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。顺滑梭织面料带来轻盈包覆效果，助你畅动自如。
妥善收纳
内置口袋，可供收纳钥匙或卡片。正面额外设有口袋，增加收纳空间。
可调式设计，透气性出众
腰部搭配“AIR”品牌标志抽绳，可供自由调节贴合效果。腰部融入网眼拼接设计，塑就出色透气性。
出众支撑
短裤内里附带轻盈衬裤，提升包覆效果和舒适穿着感受。
产品细节
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。网眼布：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DD4049-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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