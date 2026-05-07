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Nike Air DT Max '96 Low 男子运动鞋 - 黑/白色/金属色

Nike Air DT Max '96 Low

男子运动鞋

¥1,299
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穿上 Nike Air DT Max '96 Low 男子运动鞋，彰显不羁气质。醒目合成材质与织物拼接鞋面，一眼就能让你脱颖而出。低帮设计为经典鞋款注入新活力。


  • 显示颜色： 黑/白色/金属色
  • 款式： IF5478-001

Nike Air DT Max '96 Low

¥1,299

穿上 Nike Air DT Max '96 Low 男子运动鞋，彰显不羁气质。醒目合成材质与织物拼接鞋面，一眼就能让你脱颖而出。低帮设计为经典鞋款注入新活力。

其他细节

后跟可视 Air Max 缓震配置，提供出色回弹缓震性能

产品细节

  • 显示颜色： 黑/白色/金属色
  • 款式： IF5478-001

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