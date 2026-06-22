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Nike Air DT Max '96 Low
男子运动鞋
¥1,299
Air DT Max 于 1996 年首次面世，如今再度强势回归。Nike Air DT Max '96 Low 男子运动鞋采用分层耐穿材质，并沿袭元年款的回弹缓震设计。
- 显示颜色： 白色/白色/浅烟灰/金属银
- 款式： IO4223-100
Nike Air DT Max '96 Low
¥1,299
Air DT Max 于 1996 年首次面世，如今再度强势回归。Nike Air DT Max '96 Low 男子运动鞋采用分层耐穿材质，并沿袭元年款的回弹缓震设计。
其他细节
- 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面，塑就柔软质感
- 后跟可视 Air Max 缓震配置，提供出色回弹缓震性能
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 白色/白色/浅烟灰/金属银
- 款式： IO4223-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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