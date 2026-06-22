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Nike Air DT Max '96 Low 男子运动鞋 - 白色/白色/浅烟灰/金属银

Nike Air DT Max '96 Low

男子运动鞋

¥1,299
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Air DT Max 于 1996 年首次面世，如今再度强势回归。Nike Air DT Max '96 Low 男子运动鞋采用分层耐穿材质，并沿袭元年款的回弹缓震设计。


  • 显示颜色： 白色/白色/浅烟灰/金属银
  • 款式： IO4223-100

Nike Air DT Max '96 Low

¥1,299

Air DT Max 于 1996 年首次面世，如今再度强势回归。Nike Air DT Max '96 Low 男子运动鞋采用分层耐穿材质，并沿袭元年款的回弹缓震设计。

其他细节

  • 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面，塑就柔软质感
  • 后跟可视 Air Max 缓震配置，提供出色回弹缓震性能

产品细节

  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 白色/白色/浅烟灰/金属银
  • 款式： IO4223-100

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