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Nike Air DT Max '96 Low
男子运动鞋
10% 折让
穿上 Nike Air DT Max '96 Low 男子运动鞋，彰显不羁气质。醒目合成材质与织物拼接鞋面，一眼就能让你脱颖而出。低帮设计为经典鞋款注入新活力。
- 显示颜色： 黑/白色/金属色
- 款式： IF5478-001
Nike Air DT Max '96 Low
10% 折让
穿上 Nike Air DT Max '96 Low 男子运动鞋，彰显不羁气质。醒目合成材质与织物拼接鞋面，一眼就能让你脱颖而出。低帮设计为经典鞋款注入新活力。
其他细节
后跟可视 Air Max 缓震配置，提供出色回弹缓震性能
产品细节
- 显示颜色： 黑/白色/金属色
- 款式： IF5478-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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