穿上 Nike Air Flight 89 男子运动鞋，酷翻全场。该款经典篮球鞋采用复古配色搭配利落皮革覆面，重现元年款篮球风格。该鞋款旨在致敬 Nike 时空旅行全明星球队 Roswell Rayguns，采用复古 Raygun 配色，搭配刺绣装饰和时髦细节，带你重回 1975 年。你发现了吗？

穿上 Nike Air Flight 89 男子运动鞋，酷翻全场。该款经典篮球鞋采用复古配色搭配利落皮革覆面，重现元年款篮球风格。该鞋款旨在致敬 Nike 时空旅行全明星球队 Roswell Rayguns，采用复古 Raygun 配色，搭配刺绣装饰和时髦细节，带你重回 1975 年。你发现了吗？

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。