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Nike Air Flight 89
男子运动鞋
¥849
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此配色当前无货
穿上 Nike Air Flight 89 男子运动鞋，酷翻全场。该款经典篮球鞋采用复古配色搭配利落皮革覆面，重现元年款篮球风格。该鞋款旨在致敬 Nike 时空旅行全明星球队 Roswell Rayguns，采用复古 Raygun 配色，搭配刺绣装饰和时髦细节，带你重回 1975 年。你发现了吗？
- 显示颜色： 黑/闪橙/阿马里洛黄/白色
- 款式： DD1171-001
Nike Air Flight 89
¥849
80 年代篮球鞋，酷翻全场
穿上 Nike Air Flight 89 男子运动鞋，酷翻全场。该款经典篮球鞋采用复古配色搭配利落皮革覆面，重现元年款篮球风格。该鞋款旨在致敬 Nike 时空旅行全明星球队 Roswell Rayguns，采用复古 Raygun 配色，搭配刺绣装饰和时髦细节，带你重回 1975 年。你发现了吗？
其他细节
- 复古配色和探索式趣味细节，旨在致敬虚构的称霸球场的时空旅行球队 Nike Rayguns，助你成为瞩目焦点
- 原样复刻版，采用略带光泽的利落皮革，元年款配色忠实演绎 80 年代风格
- Nike Air 缓震配置起初专为篮球运动打造，轻盈舒适
- 80 年代品牌标志设计层出不穷，品味出众，推出了 Nike Swoosh 和“AIR Flight”
- 加垫中帮鞋口，营造柔软舒适体验
产品细节
- 采用泡绵鞋垫，左侧印有“RAYGUNS”字样，右侧印有 Nike Swoosh 标志
- 后跟绣有 Rayguns 球队图案
- 显示颜色： 黑/闪橙/阿马里洛黄/白色
- 款式： DD1171-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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