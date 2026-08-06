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Nike Air Flight 89 男子运动鞋 - 黑/闪橙/阿马里洛黄/白色

Nike Air Flight 89

男子运动鞋

¥849

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穿上 Nike Air Flight 89 男子运动鞋，酷翻全场。该款经典篮球鞋采用复古配色搭配利落皮革覆面，重现元年款篮球风格。该鞋款旨在致敬 Nike 时空旅行全明星球队 Roswell Rayguns，采用复古 Raygun 配色，搭配刺绣装饰和时髦细节，带你重回 1975 年。你发现了吗？


  • 显示颜色： 黑/闪橙/阿马里洛黄/白色
  • 款式： DD1171-001

Nike Air Flight 89

¥849

80 年代篮球鞋，酷翻全场

穿上 Nike Air Flight 89 男子运动鞋，酷翻全场。该款经典篮球鞋采用复古配色搭配利落皮革覆面，重现元年款篮球风格。该鞋款旨在致敬 Nike 时空旅行全明星球队 Roswell Rayguns，采用复古 Raygun 配色，搭配刺绣装饰和时髦细节，带你重回 1975 年。你发现了吗？

其他细节

  • 复古配色和探索式趣味细节，旨在致敬虚构的称霸球场的时空旅行球队 Nike Rayguns，助你成为瞩目焦点
  • 原样复刻版，采用略带光泽的利落皮革，元年款配色忠实演绎 80 年代风格
  • Nike Air 缓震配置起初专为篮球运动打造，轻盈舒适
  • 80 年代品牌标志设计层出不穷，品味出众，推出了 Nike Swoosh 和“AIR Flight”
  • 加垫中帮鞋口，营造柔软舒适体验

产品细节

  • 采用泡绵鞋垫，左侧印有“RAYGUNS”字样，右侧印有 Nike Swoosh 标志
  • 后跟绣有 Rayguns 球队图案
  • 显示颜色： 黑/闪橙/阿马里洛黄/白色
  • 款式： DD1171-001

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