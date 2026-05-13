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Nike Air Force 1
卡包
11% 折让
Nike Air Force 1 卡包的设计灵感源自经典运动鞋 Nike Air Force 1，设有两个隔层外加一个卡槽，可供存放现金、银行卡和身份证。
- 显示颜色： 山峰白/银/黑
- 款式： IQ6088-162
Nike Air Force 1
11% 折让
Nike Air Force 1 卡包的设计灵感源自经典运动鞋 Nike Air Force 1，设有两个隔层外加一个卡槽，可供存放现金、银行卡和身份证。
产品细节
- 主体：聚氨酯(PU)/锦纶。内衬：聚酯纤维/EVA
- 不可洗涤
- 显示颜色： 山峰白/银/黑
- 款式： IQ6088-162
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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