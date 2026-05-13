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Nike Air Force 1 卡包 - 山峰白/银/黑

Nike Air Force 1

卡包

11% 折让

Nike Air Force 1 卡包的设计灵感源自经典运动鞋 Nike Air Force 1，设有两个隔层外加一个卡槽，可供存放现金、银行卡和身份证。


  • 显示颜色： 山峰白/银/黑
  • 款式： IQ6088-162

Nike Air Force 1

11% 折让

Nike Air Force 1 卡包的设计灵感源自经典运动鞋 Nike Air Force 1，设有两个隔层外加一个卡槽，可供存放现金、银行卡和身份证。

产品细节

  • 主体：聚氨酯(PU)/锦纶。内衬：聚酯纤维/EVA
  • 不可洗涤
  • 显示颜色： 山峰白/银/黑
  • 款式： IQ6088-162

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