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Nike Air Force 1
大童空军一号运动鞋
¥699
经典鞋面分层设计，足底搭载 Air 缓震配置，造型独具一格，Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋塑就从不落伍的运动鞋经典款。
- 显示颜色： 白色/飞翔蓝/音速黄/金属色
- 款式： IR3538-100
Nike Air Force 1
¥699
经典鞋面分层设计，足底搭载 Air 缓震配置，造型独具一格，Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋塑就从不落伍的运动鞋经典款。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
- 圆形底纹，在球场内外铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 白色/飞翔蓝/音速黄/金属色
- 款式： IR3538-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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