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Nike Air Force 1
大童空军一号运动鞋
10% 折让
昔日标杆，传奇风采，隽永经典，皆是 Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋的代名词。该款运动鞋起初是篮球场上的明星鞋款，现已成为街头人气单品。耐穿皮革搭配 Air 缓震配置，塑就经典外观和质感，如今依然风靡不止。
- 显示颜色： 白色/白色/狼灰
- 款式： DX5805-100
Nike Air Force 1
10% 折让
昔日标杆，传奇风采，隽永经典，皆是 Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋的代名词。该款运动鞋起初是篮球场上的明星鞋款，现已成为街头人气单品。耐穿皮革搭配 Air 缓震配置，塑就经典外观和质感，如今依然风靡不止。
传统风范
天然皮革与合成材质组合设计，打造出色耐穿性和支撑力。
Air 风范
后跟搭载内嵌式 Air 缓震配置，塑就出众缓震效果。
非凡抓地
橡胶外底铸就非凡抓地力。小趣闻：圆形抓地底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计。
产品细节
- 经典鞋带
- 泡棉中底
- 显示颜色： 白色/白色/狼灰
- 款式： DX5805-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。