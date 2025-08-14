Nike Air Force 1
大童空军一号运动鞋
21% 折让
Nike Air Force 1 运动鞋起初是篮球场上的明星鞋款，现已成为人气单品。Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋采用耐穿天然皮革结合 Nike Air 缓震配置，塑就经典格调和舒适脚感，造就常青之选。
- 显示颜色： 白色/神秘火烈鸟红
- 款式： IB4411-100
其他细节
- 采用皮革材料，搭配牢固缝线和包边设计，塑就浑然一体的造型，经久耐穿
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 橡胶鞋底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 泡绵中底
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 白色/神秘火烈鸟红
- 款式： IB4411-100
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.4
36: 鞋内长 23.8
36.5: 鞋内长 24.2
37.5: 鞋内长 24.5
38: 鞋内长 25
38.5: 鞋内长 25.4
39: 鞋内长 25.9
40: 鞋内长 26.2
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
