|美码 - 儿童款
|1Y
|1.5Y
|2Y
|2.5Y
|3Y
|3.5Y
|4Y
|4.5Y
|5Y
|5.5Y
|6Y
|6.5Y
|7Y
|英码
|13.5
|1
|1.5
|2
|2.5
|3
|3.5
|4
|4.5
|5
|5.5
|6
|6
|中国码 - MM
|200
|205
|210
|215
|220
|225
|230
|235
|235
|240
|240
|245
|250
|欧码
|32
|33
|33.5
|34
|35
|35.5
|36
|36.5
|37.5
|38
|38.5
|39
|40
儿童鞋款
参照下表，找到适合孩子的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。
|美码 - 儿童款
|8C
|8.5C
|9C
|9.5C
|10C
|10.5C
|11C
|11.5C
|12C
|12.5C
|13C
|13.5C
|1Y
|1.5Y
|2Y
|2.5Y
|3Y
|英码
|7.5
|8
|8.5
|9
|9.5
|10
|10.5
|11
|11.5
|12
|12.5
|13
|13.5
|1
|1.5
|2
|2.5
|中国码 - MM
|140
|145
|150
|155
|160
|165
|170
|175
|180
|185
|190
|195
|200
|205
|210
|215
|220
|欧码
|25
|25.5
|26
|26.5
|27
|27.5
|28
|28.5
|29.5
|30
|31
|31.5
|32
|33
|33.5
|34
|35
|美码 - 儿童款
|1C
|1.5C
|2C
|2.5C
|3C
|3.5C
|4C
|4.5C
|5C
|5.5C
|6C
|6.5C
|7C
|7.5C
|8C
|8.5C
|9C
|9.5C
|10C
|年龄（月）
|3
|6
|9
|12
|18
|24
|36
|英码
|0.5
|1
|1.5
|2
|2.5
|3
|3.5
|4
|4.5
|5
|5.5
|6
|6.5
|7
|7.5
|8
|8.5
|9
|9.5
|中国码 - MM
|70
|75
|80
|85
|90
|95
|100
|105
|110
|115
|120
|125
|130
|135
|140
|145
|150
|155
|160
|欧码
|16
|16.5
|17
|18
|18.5
|19
|19.5
|20
|21
|21.5
|22
|22.5
|23.5
|24
|25
|25.5
|26
|26.5
|27
查找合适尺码
给孩子试穿新鞋时，让他们穿上未来会与运动鞋搭配的袜子，保证双脚舒适度。 Nike Swoosh 1 适合光脚穿。
第 1 步
让孩子后跟靠墙，直立站在硬地地面上。 双脚分开与肩同宽，站稳确保足底的压力平均分散。
第 2 步
用柔软皮尺或直尺测量后跟至足尖的长度。 请确保测量至脚趾较长点。
第 3 步
测量另一只脚，因为两脚长度可能不一样。
第 4 步
测量较长一脚的足长，根据测量值对照尺码表找到孩子的运动鞋尺码。 如果测量值介于两个尺码之间，建议选择较大尺码。
测量方法
如果你在使用上述测量方法时遇到问题，请将一张纸贴在平坦的硬地地面上，避免纸张滑动。 让孩子踩在纸张上，双脚分开与肩同宽，站稳确保足底的压力平均分散。 铅笔或钢笔笔尖朝下，在大脚趾趾尖和后跟后侧做标记。 让孩子从纸张上离开，用尺子或皮尺测量大脚趾趾尖和后跟后侧之间的距离。 这个距离即为孩子的足长。 换一只脚，按照同样的方式测量足长。 对比两个测量值，用较长的值对照尺码表，找到适合孩子的尺码。左右足长不一致是正常现象。 如果测量值介于两个尺码之间，建议选择较大尺码。