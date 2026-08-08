儿童鞋款

参照下表，找到适合孩子的尺码。

左右滑动即可查看更多尺码。

大童（32-40 欧码）
美码 - 儿童款1Y1.5Y2Y2.5Y3Y3.5Y4Y4.5Y5Y5.5Y6Y6.5Y7Y
英码13.511.522.533.544.555.566
中国码 - MM200205210215220225230235235240240245250
欧码323333.5343535.53636.537.53838.53940
幼童（25-35 欧码）
美码 - 儿童款8C8.5C9C9.5C10C10.5C11C11.5C12C12.5C13C13.5C1Y1.5Y2Y2.5Y3Y
英码7.588.599.51010.51111.51212.51313.511.522.5
中国码 - MM140145150155160165170175180185190195200205210215220
欧码2525.52626.52727.52828.529.5303131.5323333.53435
婴童（16-27 欧码）
美码 - 儿童款1C1.5C2C2.5C3C3.5C4C4.5C5C5.5C6C6.5C7C7.5C8C8.5C9C9.5C10C
年龄（月）36912182436
英码0.511.522.533.544.555.566.577.588.599.5
中国码 - MM707580859095100105110115120125130135140145150155160
欧码1616.5171818.51919.5202121.52222.523.5242525.52626.527

查找合适尺码

给孩子试穿新鞋时，让他们穿上未来会与运动鞋搭配的袜子，保证双脚舒适度。 Nike Swoosh 1 适合光脚穿。

儿童鞋类尺码表

第 1 步

让孩子后跟靠墙，直立站在硬地地面上。 双脚分开与肩同宽，站稳确保足底的压力平均分散。

第 2 步

用柔软皮尺或直尺测量后跟至足尖的长度。 请确保测量至脚趾较长点。

第 3 步

测量另一只脚，因为两脚长度可能不一样。

第 4 步

测量较长一脚的足长，根据测量值对照尺码表找到孩子的运动鞋尺码。 如果测量值介于两个尺码之间，建议选择较大尺码。

测量方法

如果你在使用上述测量方法时遇到问题，请将一张纸贴在平坦的硬地地面上，避免纸张滑动。 让孩子踩在纸张上，双脚分开与肩同宽，站稳确保足底的压力平均分散。 铅笔或钢笔笔尖朝下，在大脚趾趾尖和后跟后侧做标记。 让孩子从纸张上离开，用尺子或皮尺测量大脚趾趾尖和后跟后侧之间的距离。 这个距离即为孩子的足长。 换一只脚，按照同样的方式测量足长。 对比两个测量值，用较长的值对照尺码表，找到适合孩子的尺码。左右足长不一致是正常现象。 如果测量值介于两个尺码之间，建议选择较大尺码。